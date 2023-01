"Ci affezioniamo anche noi" Il chirurgo sorpreso dal testo

"Ho conosciuto Cristian durante una visita ambulatoriale condotta in attività di Hub&Spoke all’ospedale Gugliemo da Saliceto di Piacenza. All’epoca Cristian aveva 15 anni ed era venuto da noi per problemi, con dolori, alle ginocchia, frequenti cedimenti articolari e cadute al suolo. Da subito evidenziai il quadro di lussazione abituale di entrambe le rotule – spiega Giovanni Trisolino (nella foto), chirurgo dell’ortopedia pediatrica del Rizzoli diretta da Gino Rocca –, per questo proposi di sottoporre Cristian a intervento bilaterale di riallineamento delle rotule, intervento che fu eseguito con successo".

La lettera di ringraziamento del ragazzo ormai diventato adulto ha colpito lo specialista. "Il fatto che abbia trovato la sua strada trovando ispirazione in noi è molto bello, anche se capita spesso che i pazienti si affezionino a noi e anche da parte nostra accade la stessa cosa nei loro confronti", osserva il chirurgo.

I controlli di Cristian proseguiranno, "perché nel post operatorio aveva sviluppato dolori progressivi poliarticolari anche alle spalle e facendo un’analisi clinica con il nostro centro malattie rare scheletriche, diretto da Luca Sangiorgi, siamo giunti a diagnosticare la sindrome di Elhers-Danlos, malattia rara su base genetica caratterizzata da alcune mutazioni di geni che producono o interagiscono con la produzione del collagene".

d. b.