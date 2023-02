"Ci avevano rassicurati Poi l’amara sorpresa"

Prima il cartello che rassicurava tutti i residenti, appeso a ottobre fuori dal condominio di via Pellizza da Volpedo. Poi, inaspettatamente, le multe.

Graziano Lolli è tra i residenti che nei giorni scorsi ha avuto l’amara sorpresa: il fogliettino con la notifica della contravvenzione – di 42 euro, riducibili a 29,40 se pagati entro 15 giorni – per avere parcheggiato sulle strisce blu e non avere esposto il ticket.

"Ma il volantino del Comune ci rassicurava sul fatto che noi non dovessimo fare nulla: le targhe delle nostre auto, intestate a noi residenti e regolarmente registrate, sarebbero state inserite in automatico nel database degli accertatori. Noi non avremmo dovuto preoccuparci di nulla".

Ma così non è stato, evidentemente?

"No. Il giorno stesso in cui abbiamo visto la multa, io e mia moglie abbiamo telefonato per chiedere delucidazioni al numero verde di Bomob. Ci è stato risposto che saremmo dovuti andare noi sul sito e verificare che la nostra targa fosse stata effettivamente inserita tra quelle esenti dal pagamento. Ci è stato pure chiesto se ci fossimo trasferiti in zona da poco: ci abito da più di sessant’anni...".

E ora?

"Abbiamo preso un appuntamento per domattina al commissariato di polizia locale in via Ferrari, in cui speriamo di avere qualche risposta in più".

Siete stati i soli a essere multati?

"Assolutamente no: soltanto nel nostro condominio, almeno un’altra famiglia si è ritrovata la multa sul cruscotto".

Una buona percentuale, insomma.

f. o.