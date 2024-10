"Ci sembra di stare sopra una bomba"

In via Guerrini i sacchi di sabbia riempiono le strade insieme a decine di oggetti distrutti, simbolo della vita ferita di centinaia di persone. "In queste strade sembra quasi di camminare sopra a una bomba a orologeria, con la sensazione che manchino pochi secondi allo scoppio", dice Carmela Lo Russo del negozio ‘L’imbottigliato’. "Ora, però, vediamo la luce in fondo al tunnel – osserva –. Grazie ai volontari siamo quasi vicini alla normalità", racconta la negoziante. "Non abbiamo avuto danni strutturali, ma è da una settimana che non si lavora e l’umore non è dei migliori – Ora che sappiamo di che cosa sia capace questo torrente, spero che in futuro si riescano a trovare contromisure"