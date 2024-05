"Ci sono libri che insegnano a vivere"

Bjorn, è capitato che l’abbiano scambiata per l’altro Larsson, e cioé Stieg, l’autore di ‘Millenium’ scomparso vent’anni fa?

Bjorn, che di cognome fa Larsson, che gode ottima salute e che si divide fra l’Italia dove abita e la Svezia dove insegna letteratura francese all’università di Lund, se la ride: "È capitato che alcuni giornali abbiano sbagliato foto o che qualche libraia si sia confusa. Del resto nel mio Paese almeno duecentomila persone portano questo cognome". E di questi alcuni, e non solo Stieg e Bjorn, sono letterati riconosciuti: è il caso di Asa Larsson, ideatrice della figura di un’avvocatessa, Rebecka Martinsson, diventata protagonista di una seria televisiva. Insomma chiamarsi così, su al nord, è una garanzia. Bjorn in Italia è uno scrittore particolarmente amato, molto premiato e autore riconosciuto di fortunati volumi come ‘La vera storia del pirata Long John Silver’, ‘Cerchio celtico’ e ‘La lettera di Gertrud’ ma anche, come lo definisce lui, di "un falso thriller" quale ‘I poeti morti non scrivono gialli’. È ospite domani alle 21 alla Mediateca di San Lazzaro nell’ambito del festival ‘Lectura Mundi’, organizzato da ScriptaBo, l’associazione delle scrittrici e degli scrittori della nostra città. L’appuntamento sarà replicato, sempre nello stesso spazio, venerdì mattina con gli studenti degli istituti superiori. A San Lazzaro parlerà di letteratura.

Quali sono i libri della sua vita?

"Nella mia casa svedese conservo almeno settemila volumi: alcuni bisogna leggerli per imparare a vivere, altri mi servono per scrivere. Tutto dipende dai periodi della vita. Da ragazzo volevo fare il geologo ed è stato fondamentale ‘Viaggio al centro della terra’ di Verne, poi, quando a 25 anni ho comprato la mia prima barca, ho scoperto Cousteau. Mi hanno insegnato a fare lo scrittore Ernest Hemingway, Henry Miller, Simone de Beauvoir. Si impara la vita attraverso Flaubert".

In che modo la letteratura ha influito sulle sue scelte?

"È una questione di testa e di amore. La letteratura è allenamento all’immaginazione e deve raccontare le possibilità della vita senza entrare in concorrenza con la scienza. Ogni romanzo è diverso dall’altro e invita a leggerci attorno. A me non interessa che un mio libro venga visto sulla carta o sull’e-book, quello che non sopporto sono le anticipazioni di poche pagine. La frammentazione mi fa paura".

Il sottotitolo del suo ultimo libro ‘Essere o non essere umani’ recita ‘ripensare l’uomo tra scienza e altri saperi’. Cosa tratta?

"Non ho voluto fare un saggio né tantomeno un trattato filosofico, anche se cito alcuni filosofi. Mi limito a descrivere ma non a definire cosa abbiamo in comune noi esseri umani, al di là della biologia. Parlo quindi di immaginazione, di conoscenza di sé, di senso del futuro, di credenze, coscienza e dubbi. Insomma, cerco gli elementi-chiave per essere umani".

A parte questo ultimo lavoro, i suoi volumi posso essere definiti d’avventura?

"Non in senso classico. I miei sono libri molto diversi tra loro che sfidano i pregiudizi e immaginano altre realtà. Un tempo l’avventura portava in luoghi sconosciuti ma oggi tutto il mondo è noto. Resta il mare con l’idea del viaggio che si porta appresso".

Perché tanti scrittori nordici sono diventati giallisti di successo?

"Credo che per un lungo periodo di tempo i romanzi siano stati troppo intimisti e abbiano dimenticato la società così come Balzac o Zola la raccontavano. Il giallo ha riempito questo vuoto, dando spazio appunto alla società ma anche alle donne e alla politica. Lo specchio ovviamente si è andato deformando. Se in una biblioteca svedese la metà dei libri sono gialli significa che la metà della popolazione è invischiata in attività criminali?".