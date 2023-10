Ci vai poi te a fare lo street... Gianni Gennasi Tassisti: rappresentanti della categoria incontrano giunta per ventina di licenze in più. Primo caso in Italia: 3 appartamenti in affitto calmierato per agenti di polizia. Liceo Malpighi sperimenta abolizione quadrimestre. Sentiero devastato da frane, Comune di Casalecchio non può indennizzare. Blitz di carabinieri e polizia locale contro raduno di auto e moto truccate: 200 veicoli e persone controllate, 14 contravvenzioni elevate.