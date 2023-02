Ci vediamo stasera? Ho paura di no

Gianni

Gennasi

VIA SAFFI

Il quarto cedimento in quattro anni dell’asfalto nel tratto che copre il canale torrente Ravone, all’altezza di via del Chiù, alimenta il dubbio: è davvero il caso di fare passare lì, proprio lì, la linea rossa del tram prossimo venturo? Il Comune dice che sì, giusto in quel cantiere il problema verrà definitivamente risolto. I partiti di opposizione: follia pura. Binario storto.

LA CITTADELLA

Finalmente è stato pubblicato dall’Agenzia del demanio il bando del concorso per la progettazione del Parco della Giustizia nell’area militare ex Staveco, dove il ministero stanzierà 106 milioni di euro. Un’autorizzazione a procedere.

PALAZZO BACIOCCHI

Cercansi 4.200 metri quadri di uffici già attrezzati o attrezzabili in cui trasferire a rotazione magistrati, cancellieri e dipendenti della Corte d’Appello durante la ristrutturazione dello storico edificio di piazza dei Tribunali, che inizierà in maggio. L’affitto è uguale per tutti.

OCCUPAZIONE 1

‘Insieme per il lavoro’, il progetto promosso da Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi, con la partecipazione della Regione, organizzerà corsi per formare gratuitamente conducenti di autobus (la patente D costa tra i 4.000 e i 5.000 euro). Ne servono a decine, nella nostra provincia. Avanti c’è posto.

OCCUPAZIONE 2

Le imprese del settore pulizie non trovano personale da assumere perché i soggetti interpellati preferiscono continuare a intascare il reddito di cittadinanza, denuncia il direttore di Ambienta Servizi. In altri termini, non hanno voglia di fare una ramazza.

BASKET

Molto apprezzata in Rete la lucida e raffinata disamina del giovane allenatore di Udine, Carlo Finetti, dopo la batosta rimediata domenica al PalaDozza contro una Fortitudo pressoché perfetta: "Abbiamo fatto schifo al c…". MVP per acclamazione.