"Ci vogliono appartamenti per gli operai dei cantieri"

di Donatella Barbetta

Sull’emergenza casa entra in campo la Cisl, dopo l’allarme sulla carenza di alloggi per lavoratori lanciato da Michele Bulgarelli, segretario Cgil, condiviso poi da Confcooperative, Ance e Legacoop.

Come si può risolvere un problema così sentito?

"Con diverse misure, mettendo insieme tanti mattoncini – risponde Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area metropolitana –. Intanto, è bene ricordare che il primo segnale era già emerso in era pre-pandemica, con l’esplosione della nuova vocazione turistica in città, che aveva portato a trasformare molti alloggi in b&b: tante case sono state sottratte agli affitti per gli studenti universitari".

Su questo punto si può intervenire?

"Il Comune, che si è mostrato sensibile al problema con il recente Piano dell’Abitare, potrebbe concedere agevolazioni ai proprietari di case, per favorire un ritorno degli affitti".

Altre idee?

"Proverei ad allargare lo sguardo all’ambito metropolitano, prendendo in esame non più solo il centro o le periferie o i Comuni limitrofi alla città, dove i costi sono ovunque enormi, ma i luoghi dove le lavoratrici, i lavoratori e gli studenti stanno già cercando casa".

Quali sono?

"Le direttrici della viabilità servita dai treni, anche per evitare lo spopolamento di alcune realtà: quindi i territori lungo la linea verso l’Appennino, la Bazzanese, la via Emilia nelle due direzioni e la direttrice verso San Pietro in Casale. Il sindaco di San Benedetto in Val di Sambro, Alessandro Santoni, ha avviato un progetto che dà l’opportunità di affittare stanze o case a un prezzo calmierato. Iniziativa per noi molto positiva. Per non parlare degli appartamenti semi-vuoti in città".

Qual è la vostra proposta?

"Incentivare il cohousing. Ci sono tanti nuclei familiari composti da una sola persona residente in case molto grandi, con stanze inutilizzate. Lì potrebbero convivere anziani e giovani, magari l’Amministrazione potrebbe curare l’aspetto della sicurezza, ossia chi entra in una casa".

Che cosa pensa della rigenerazione urbana?

"È un’altra tessera del puzzle. E comunque ricordo che, a Bologna, il 65% dei palazzi dai tre piani in su è senza ascensore. Molti anziani è come se vivessero in prigione".

Se avesse una bacchetta magica, quale sarebbe la priorità?

"Farei una valutazione sui cantieri imminenti. Penso al tram e agli allargamenti della tangenziale e dell’autostrada fino a Imola: dove metteremo le centinaia di lavoratori che saranno attivi in questi settori? Non dimentichiamo che ai tempi della realizzazione delle gallerie autostradali in Appennino, venivano costruiti villaggi per gli operai".