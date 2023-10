Ciak: ’Ma chi ti conosce’ ai Giardini Margherita

Bologna torna a essere un set a cielo aperto. Ieri erano i Giardini Margherita a ospitare una delle scene: nel laghetto dell’amore sono tornate, per un giorno, infatti, le barche a remi come un tempo. Nei giorni scorsi, invece, è stata strada Maggiore a ospitare attori e maestranze, all’altezza del Museo internazionale e biblioteca della Musica. Perché pare, dalle primissime informazioni, che la protagonista sia proprio una musicista. E che la storia si sviluppi in tanti universi paralleli.

Parliamo del film, una commedia romantica, dal titolo Ma chi ti conosce e la città accoglierà la grande macchina del cinema fino a fine mese. La produzione è di Italian International Film – Gruppo Lucisano, e la pellicola vede la collaborazione dell’Emilia Romagna Film Commission. La regia è di Francesco Fanuele, 35 anni, qui alla sua opera seconda dopo Il regno, film uscito in sala nel 2020 con Stefano Fresi e Max Tortora. Protagonista è l’attrice napoletana Simona Tabasco, 29 anni, volto noto sullo schermo, anche per essere stata candidata agli Emmy Awards per il ruolo di Lucia nella seconda stagione di The White Lotus. Assieme a lei, ci sono Ernesto D’Argenio e Antonio Folletto. Il primo, classe 1985, ha interpretato Mameli Barbara e Marcello Mastroianni in Che bello chiamarsi Federico, omaggio a Fellini, di Ettore Scola. Lo abbiamo visto anche in Squadra Antimafia, Rocco Schiavone e Le confessioni di Roberto Andò. Folletto, 35 anni, si divide tra televisione (è tra i protagonisti della seconda stagione di Gomorra), teatro e cinema.

Amalia Apicella