Ciak si gira: in scena l’amore degli Avati

di Benedetta Cucci Salire a San Michele in Bosco una mattina di gennaio e vedersi spalancare le porte di una lezione di cinema. I fratelli Avati sono tornati a Bologna esattamente due mesi dopo l’ottantaquattresimo compleanno di Pupi e quell’improvviso dolore al petto durante le riprese del 2 novembre davanti a Zanarini, che l’ha visto correre al Sant’Orsola dove poi è rimasto nove giorni. L’imprevisto, diagnosticato in un lieve scompenso cardiaco, ha fermato le riprese, ma da ieri si torna al lavoro dietro alla cinepresa, per chiudere in settimana ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, che è una dichiarazione d’amore alla nostra città, ma non solo. Le riprese sono ricominciate in collina, al monastero di San Michele in Bosco, cornice della scena del funerale (recitano sé stessi anche i necrofori della Longhi Onoranze Funebri) dove si rincontrano, dopo 35 anni, i protagonisti un tempo marito e moglie, Sandra (Edwige Fenech) e Marzio (Gabriele Lavia). Ed è Antonio Avati a raccontare questo film, mentre Pupi è sceso in città per un sopralluogo da Tommesani Strumenti in via Casarini, dove si girerà. Antonio Avati finalmente siete ai ciak finali! "Siamo di nuovo qui a fare gli esterni che dovevamo fare all’inizio della lavorazione, nella settimana nella...