"Ciao Andrea, lasci un vuoto incolmabile"

"Piangiamo la perdita di un collega e amico, venuto a mancare in un grave incidente. La sua passione e la sua umanità resteranno per sempre parte della nostra storia. Un pensiero speciale va alla sua famiglia, alla quale rivolgiamo tutta la nostra vicinanza. Ciao Andrea". Recita così il messaggio pubblicato sulla pagina di Appennino Food Group per ricordare Andrea Moscardini, morto lunedì mattina in un gravissimo tamponamento con il furgone aziendale sull’A1, scontrandosi contro un pullman turistico francese poco prima del casello di Reggio Emilia.

La scomparsa del quarantenne, residente a Bazzano e autista consegnatario della ditta con sede a Savigno, ha lasciato un grande vuoto non solo fra i colleghi, ma nell’intera comunità, così come testimoniano i numerosi messaggi e ricordi diffusi sui social nelle ultime ore dagli amici poco dopo la tragica notizia, tra l’incredulità e il dolore. Un’ondata di affetto condivisa che, come un filo eterno e invisibile, lega ora i cuori di chi lo ha conosciuto durante il corso della sua vita, stringendo la comunità in un unico e grande abbraccio. "Ci mancherai tanto. Non ci sono parole" scrive un’amica sui social. "Siamo ancora tutti sconvolti – si legge in un altro messaggio – Andrea lascia un vuoto incolmabile".

Il quarantenne, infatti, era conosciuto sul territorio non solo per la sua professionalità, ma anche per la gentilezza e la disponibilità verso chiunque lo incontrasse, proprio come lo ricorda chi gli ha voluto bene.

Giorgia De Cupertinis