"Ciao Guido, ogni giorno con te è stato un dono"

La chiesa nella piazza di Crevalcore, nonostante la sua grandezza ed imponenza, non è riuscita a contenere la moltitudine di persone, tra amici, colleghi e familiari, che si sono assiepate, ieri pomeriggio, per il funerale di Guido Salina. Il 57enne, crevalcorese doc, storico titolare del ristorante ‘Il Borgo della Sverginesca’, se ne è andato all’improvviso, per un malore, nella notte tra venerdì e sabato, mentre dormiva. E ieri, alle 16, erano più di un migliaio le persone che, con le lacrime agli occhi, hanno sfidato un caldo torrido e la desolazione agostana per portare il proprio intimo e addolorato ultimo saluto a Guido. C’è chi lo ha salutato come ‘Cioccio’ e chi come ‘Conte’. Erano questi i soprannomi con cui era conosciuto dai più in paese.

"Il dolore che provoca la morte di una persona cara, amica, di un familiare è un dolore posto fuori dal nostro orizzonte e dalla nostra concezione di fede e comprensione. A volte, invece, ci ritroviamo, nella comunità, a dover affrontare questo dolore, questo mistero. Sappiamo, infatti, che c’è un cammino davanti a noi, che c’è un progetto, ma non sappiamo quale sia - ha esordito il parroco durante l’omelia -. Guido si definiva ‘cattolico’ e lo diceva con orgoglio. Ricordo ancora, tantissimi anni fa, un episodio che mi colpì: io ero un giovane prete. Guido ed io ci conoscemmo e lui guardandomi, fermo e fiero, mi disse che era cattolico. Il suo credere era davvero un atto di fede senza se, senza ma, senza esitazione. Una fede incrollabile che lui ammetteva con amore e dedizione. Spesso alcuni la nascondono, la celano, se ne vergognano. Guido certamente non era tra questi e lo ricorderò sempre. Spero, dunque, che ora possa sentire l’abbraccio commovente di questa chiesta, di questa comunità grande che è venuto a salutarlo".

A parlare, poi, dal pulpito della chiesa è un amico di Salina: "Hai dedicato gioia, amore e tempo a tutti quelli che conoscevi, indistintamente. Dicevi sempre che con tutto quello che avevi passato, nella vita, ogni giorno per te era un giorno che ti era stato regalato. E tutti noi oggi, nonostante il dolore e lo sconforto nel non saperti più qui, non possiamo che ringraziare che parte di quel tempo, quel regalo che ti è stato fatto lo abbiamo potuto trascorrere con te".

Alle esequie erano presenti anche il sindaco Marco Martelli, il consigliere metropolitano di UpA Diego Baccilieri e il viceministro Galeazzo Bignami. La famiglia Salina è sempre stata molto partecipe della vita politica locale: il padre di Guido lo era stato per l’Msi e la sorella per An.

Zoe Pederzini