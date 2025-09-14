"Ciao Lupo", l’addio a Benni. L’ultimo abbraccio della città

"Ciao Lupo". Comincia così l’ultimo saluto che Daniel Pennac rivolge a Stefano Benni, "un fratello, fu lui a farmi conoscere in Italia". Nel cortile dell’Archiginnasio di Bologna si è svolta la camera ardente dello scrittore bolognese scomparso a 78 anni. L’autore francese è tra i primi ad arrivare, assieme al figlio di Benni, Niclas, all’attore Alessandro Bergonzoni, all’editore Carlo Feltrinelli. Ci sono poi Alessandro Baricco, David Riondino, Angela Finocchiaro, Umberto Petrini, Beppe Grillo, Wu Ming 4. A ricordarlo anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, l’assessora regionale Isabella Conti e Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. "Quando è morto Fellini, mi hai detto che era morto perché non sapeva più sognare – dice Pennac –. I farmaci che prendeva glielo avevano impedito. A te è successa la stessa cosa, ma con la risata. Di colpo la malattia ti ha tolto la capacità di ridere". Che tortura per una mente arguta e con un senso dell’ironia tanto spiccato: "Lupo, se il buon dio ti ha rubato la risata, è perché lassù sono tutti depressi. C’era un bisogno urgente che arrivassi. Tranquillo, presto ti raggiungeremo tutti", conclude lo scrittore. Il discorso è punteggiato da lacrime, applausi e qualche sorriso, come quando Pennac racconta dell’idea di Benni di aprire uno studio di psicoanalisi per animali e insetti.

Qualcuno arriva con la valigia da Firenze o da Lucca, qualcuno con le pagine ingiallite di un libro in mano, qualcun altro con un girasole da posare sul feretro. Molti salutano il Lupo con il pugno alzato. Parla di affetto "intergenerazionale", il figlio Niclas. "In questi giorni ho ricevuto messaggi da persone che vanno dai 12 agli 85 anni. C’è chi mi ha detto di aver trovato l’amore grazie a un suo libro. Chi, leggendo, si è sentito meno solo". Finocchiaro in lacrime ringrazia Benni "per aver corso accanto al lupo, orgogliosa, appassionata". Secondo Bergonzoni "i fogli applaudono Stefano", mentre Feltrinelli ricorda il sodalizio, cominciato quasi mezzo secolo fa. Sisira, 73 anni, ne ha trascorsi 7 al fianco di Benni per assisterlo: "Come prima cosa disse che non avrei dovuto chiamarlo ‘signore’, era semplicemente Stefano, un amico". Nel chiostro dell’Arena del Sole è invece andata in scena una maratona di letture a microfono aperto con la Luisona, brioche "paleolitica", riprodotta nel bar del teatro.