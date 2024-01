’Ciao’: torna la rassegna nel nome di Lucio . L’eredità musicale produce nuovi talenti

Bologna torna a essere, per due giorni, la capitale della musica italiana, un ruolo riconosciuto anche dall’Unesco, per il quale il capoluogo emiliano è Città Creativa della Musica. Il 4 marzo, infatti, andrà in scena l’appuntamento con la seconda edizione di ’Ciao, Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’. Una iniziativa, voluta dalla Fondazione Dalla e PressingLine, che la organizza con iCompany, lo sponsor di Banca di Bologna e la media partnership del nostro giornale, per valorizzare i talenti della musica italiana che, in cinque categorie diverse, Artista, Canzone, Producer/Talent Scout, Progetto, Colonna Sonora, meglio rappresentano i panorami futuri del pop nazionale.

Sarà, come è già avvenuto lo scorso anno, una grande festa della canzone, fuori dalle logiche obbligate del consumo, e delle divisioni in generi, con le scelte affidate a una giuria composta da 150 giornalisti e operatori culturali, che negli scorsi mesi, hanno selezionato i loro nomi preferiti. Ne è venuto fuori un panorama ampissimo, che fotografa una scena in continuo movimento, difficile da catalogare, ricchissima, come da tempo non succedeva nella nostra musica popolare, di talenti che arrivano ai vertici delle classifiche, spesso senza rispettare i meccanismi tradizionali della promozione. Ai vincitori sarà consegnato un premio che è già entrato nella rosa dei più ambiti da chi fa musica in Italia anche perché ispirato proprio all’opera di Lucio Dalla. Si tratta del ’Ballerino Dalla’, disegnato dall’artista Mauro Balletti, che ha utilizzato la suggestione del testo del brano ’Balla balla ballerino’, per creare una figura sinuosa, stilizzata, che danza su una tavola tra due montagne. Alle cinque aree se ne aggiunge una curata dal nostro gruppo, che assegnerà il Ballerino Qn-Il Resto del Carlino a uno scrittore la cui opera letteraria sia ispirata alla scrittura dei testi di Lucio Dalla, ancora oggi costante fonte di ispirazione.

Parallelamente, è ancora possibile entro il 10 gennaio avanzare la propria candidatura a ’CIAO Contest, la musica di domani’, iniziativa rivolta ad artisti e produttori entro i 35 anni. Il form è disponibile su luciodallaciao.icompany.it. Sul palco del Teatro Celebrazioni il 4 marzo ci saranno anche i trionfatori di questa speciale sezione. Le celebrazioni proseguono il giorno successivo, il 5 marzo, all’interno delle sale della casa del musicista in via d’Azeglio. Qui, infatti, sono attesi i vincitori per una giornata di riflessioni, parole e considerazioni sulla sua opera, attraverso una serie di conversazioni e, probabilmente anche di interventi sonori che sarà possibile vedere prossimamente nello speciale sulla due giorni, che verrà prodotto e registrato per Rai Uno.

Pierfrancesco Pacoda