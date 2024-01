Ciaspolata sotto le stelle fino al lago Scafaiolo

Nuovi appuntamenti con le iniziative organizzate nell’area del Corno alle Scale in collaborazione con la cooperativa Madreselva. Stasera ’Ciaspole sotto le stelle’: escursione di circa 7,5 chilometri (difficoltà EAI) sotto il cielo stellato per raggiungere il rifugio del Lago Scaffaiolo. Il ritrovo è alle ore 18 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale. L’arrivo è previsto per le ore 23.30 dopo sosta e cena in rifugio. Prenotazione obbligatoria e ulteriori informazioni in base alla presenza di neve ai contatti Tel. 349 4653877

escursionismo@coopmadreselva.it