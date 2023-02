Ciavarella: "Vi presento Martini in salsa jazz"

di Pierfrancesco Pacoda

Se oggi ricordiamo la permanenza di Mozart a Bologna, è grazie al francescano Giovan Battista Martini. Proprio per perfezionare la sua capacità di scrittura, il genio austriaco decise di venire a studiare in Italia. Martini fu il suo maestro, una celebrità nell’Europa del 1700, capace di riconoscere il suo talento e di consegnarlo alla storia. Di questa importante presenza la traccia più tangibile è il Conservatorio di piazza Rossini, che a Martini è intitolato. E proprio nella sede dell’importante istituzione musicale, questo pomeriggio (Sala Bossi, ore 18 ad ingresso gratuito) il pianista Teo Ciavarella, che in quelle aule è docente, presenterà un concerto interamente dedicato all’opera del religioso.

Ciavarella, perché un jazzista come lei sceglie delle pagine di Giovan Battista Martini per un concerto?

"Il Conservatorio è da quattro anni la mia casa e questo concerto è un omaggio e un gesto di riconoscenza nei confronti della persona che ha dato il nome all’istituzione dove insegno. È un atto d’amore che mi auguro contribuisca a una maggiore conoscenza di una personalità che nel ’700 aveva fama europea, ha fatto la storia della musica, ma che a Bologna, e non solo, pochi conoscono. Le opere di Martini sono rappresentate raramente eppure si tratta spesso di capolavori".

Che relazione ha trovato tra la scrittura di Martini e il suo jazz?

"Ho scelto le pagine di Martini più suggestive e evocative, quelle che, per la loro minore rigidità, possono sfociare nell’improvvisazione. Le sue partiture si apriranno così alla libertà creativa del jazz, con una miscela che a uno sperimentatore come lui sarebbe sicuramente piaciuta. Martini era uno studioso, uno storico della musica e un ‘tecnico’ rigoroso. Dobbiamo a lui la formazione del giovane Mozart e quello di oggi è un ‘ritorno a casa’, nel luogo che lo celebra ogni giorno".

Ascolteremo solo le opere di Martini?

"No, il concerto è stato immaginato come un continuo viaggio nel tempo, dove si alterneranno le sue musiche e una serie di miei brani originali, pensati proprio per festeggiare la forza creativa della musica nei secoli. Spaziando dal jazz al rock e giocando anche con brani molto famosi in versioni inedite".

Ci faccia un esempio.

"In chiusura di concerto proporrò un brano scritto per questo spettacolo, ‘Hey John’, che mescola Hey Joe di Hendrix e Hey Jude dei Beatles, dove chiederò al pubblico di essere protagonista con me della canzone. ‘Il genio di Mozart’, invece, è una rievocazione sonora del celebre esame di Amadeus a Bologna. ’No Martini No Party’ è un divertimento irriverente sul quel clima di festa e di goliardia che è una caratteristica della Bologna universitaria".

Poi ci sono le composizioni di Martini.

"Sì, da ’In Monte Uliveti’ a ’Salve Regina’, in versione jazz, sino alla ’Sonata per la benedizione’. Gran finale con il ’Plaisir d’Amour’, scritta da Jean-Paul-Égide Martini, un brano con una struttura ‘pop’, che io proverò a accentuare, ricordando le versioni che ne hanno fatto star come Marianne Faithfull e Franco Battiato".