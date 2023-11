Ciavatti, il cavaliere del volontariato

Otello Ciavatti si è impegnato tutta la vita per la società civile. Lo ha fatto attraverso la politica e il sindacato, militante del Pci e attivista della Cgil, attraverso la pubblica amministrazione, avendo lavorato in Comune, e infine attraverso le associazioni di volontariato. Negli anni ‘80 ha speso il suo impegno a lungo, da consigliere e assessore provinciale e al fianco del sindaco Renato Zangheri. Nel secondo tempo della sua vita è diventato un combattente civico come leader del Comitato Piazza Verdi. Le sue armi sono sempre state la segnalazione dei problemi, la difesa della sicurezza dei cittadini, la lotta al degrado. E l’ottica prevalente non era solo quella di combattere le situazioni irregolari ma anche quella di difendere e sviluppare un modello più accettabile per chi vive nei centri storici spesso poli di attrazione, di situazioni al limite fra disturbatori notturni e delinquenza urbana. Bologna non lo dimenticherà perché ha fatto scuola. Non combatteva da solo, ma insieme a cittadini come lui che lo hanno seguito nelle sue battaglie mai urlate eppure efficaci. Il volontariato è anche il mondo dei comitati di quartiere e non solo quello degli angeli che salgono sulle ambulanze e assistono i malati in ospedale. Gente stupenda, un collettivo della salvezza la cui presenza non va mai dimenticata, di aiuto anche alle forze dell’ordine e alla politica, quest’ultima spesso distratta verso i problemi reali dei cittadini.

