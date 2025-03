"Cibi sani nelle mense a scuola". Il Comune entra nel Bio-distretto

San Lazzaro nel bio distretto per diffondere la cultura del cibo e del territorio nelle mense scolastiche. "È importante fare sistema per tracciare insieme la strada verso un’alimentazione più consapevole e sostenibile nelle scuole", così l’assessora al Welfare della Regione, Isabella Conti (foto a destra), intervenuta al convegno ’Coltiviamo il futuro: cibo, scuola, comunità, sostenibilità’, organizzato dal Bio-distretto Appennino Bolognese.

L’iniziativa, come ha ricordato la Conti "pone al centro le sfide, sempre più complesse e interconnesse, che oggi dobbiamo affrontare: il disagio giovanile evidenzia numeri preoccupanti in termini di solitudine, alienazione e isolamento, mentre si aggravano le condizioni di precarietà economica, che impattano sulla qualità alimentare delle famiglie; soffre anche il comparto agricolo locale, soggetto a rischio di reale residualità, pur restando un patrimonio di inestimabile valore". Di qui la scelta del Bio-distretto Appennino Bolognese di promuovere un progetto virtuoso per portare nelle mense cibi del territorio, per avvicinare i giovani alla produzione biologica e locale, creare opportunità concrete per agricoltori, allevatori e artigiani, oltre ad assicurare la sostenibilità economica del servizio. "Le mense scolastiche diventano presidio di salute ed educazione alimentare", conclude Conti.

z. p.