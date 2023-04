Cibo e benessere, incontro in biblioteca

Alimentazione e benessere: domani alle 17,30 secondo incontro nella biblioteca di Castel San Pietro. Adele Carlotti, biologa nutrizionista, diet coach, parlerà di ’Sindrome da colon irritabile. L’importanza del regime alimentare’. La ’Cucina Vegetale’ sarà invece protagonista del terzo incontro di venerdì 5 maggio alle 17,30.

Angelika de Beauclair, food coach fondatrice del blog VegeGrale per ricette vegetali ed integrali illustrerà ’7 consigli per organizzarsi al meglio in una cucina ricca di vegetali’.