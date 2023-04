Cibò, in 40mila a palazzo Re Enzo Alla scoperta dei sapori italiani

Si è chiusa positivamente la scorsa domenica la quinta edizione di ’Cibò. So Good! – Festival dei Sapori d’Italia’ la rassegna alla scoperta dei tesori turistici, naturali e gastronomici del nostro paese. Organizzato da Gruppo Atomix, in partnership con Confcommercio Ascom Bologna, I Borghi più Belli d’Italia, Legambiente e Vivi Appennino, la tre giorni ha visto un mare di visitatori affollarsi nelle sale di palazzo ’Re Enzo’, richiamati dall’offerta di ’turismo slow’, mobilità sostenibile, bellezze naturali e tradizioni culinarie, a partire dai 3100 km della ciclovia appenninica, fino al paniere dei prodotti D.E.Co. Molto apprezzato dal pubblico è stato anche il viaggio alla scoperta dei piccoli borghi disseminati lungo il territorio italiano: luoghi incantati, senza tempo, dove perdersi tra specialità e bellezze del territorio. Il fitto calendario del festival ha coinvolto le ’isole del gusto’ coi suoi irresistibili prodotti tipici locali, gli story cooking, ovvero performance culinarie tenute da cuochi e food blogger, il mercato dei sapori, la rassegna per vedere, annusare, gustare e acquistare un’ampia selezione delle migliori produzioni agro-alimentari italiane, la Bologna food court (omaggio allo street food bolognese) e la ’gin lounge’, assaltata da un pubblico di tutte le età e lingue attirato da questa ampia offerta di originali gin e long drink.

"Entusiasmo, professionalità e lavoro di squadra con sostenitori, enti e produttori – rileva Stefano Odorici, creatore dell’evento – sono le leve che ci hanno permesso di raggiungere nel 2023 numeri superiori ad ogni aspettativa".

"Dopo un’indispensabile valutazione dei risultati conseguiti – conclude Odorici – ci metteremo subito al lavoro per arricchire di nuove idee e iniziative questo moderno e affascinate progetto di promozione e comunicazione del nostro Paese".