Cibo, moda e musica Haveone arriva in centro

Nella serata di giovedì 4 maggio, Bologna ha accolto l’evento di inaugurazione del nuovo flagship store di Haveone, situato nella centralissima Piazza Galvani. L’azienda, già conosciuta nel settore dell’abbigliamento femminile, apre quindi finalmente le porte alla vendita diretta, in un ambiente moderno e suggestivo.

L’inaugurazione si è tenuta in collaborazione con due realtà pioniere nel settore del food&beverage bolognese: Bottega di Franco e Velluto Botanique Ecletique.

Un evento multisensoriale di successo, che ha coinvolto cibo, musica, moda. Le registrazioni di partecipazione sono state raccolte tramite un link condiviso sul profilo ufficiale dello store, @haveone_bologna, e hanno raccolto più di cinquecento iscrizioni.

Ottimo successo è stato poi riscosso dal prodotto che ha piacevolmente incontrato il gusto dei clienti, così come l’ambiente in cui si è svolto l’evento, che, ristrutturato e allestito in modo sapiente, ne ha esalto le caratteristiche e l’originalità.

Haveone, dunque, aprendo le porte al pubblico, è riuscito a portare nel centro di Bologna un nuovo punto di riferimento di moda e lifestyle. Il negozio – comunica la proprietà – sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, con orario continuato.