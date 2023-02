Cicatrice francese Bologna, a scuola non si ferma: altri due casi segnalati

Nelle scuole ci sono molti progetti sull’educazione ai social

Bologna, 12 febbraio 2023 – Altre due ‘cicatrici francesi’ sotto le Due Torri dopo i casi degli istituti comprensivi 12 di Bologna e di Molinella. Questa volta accade all’istituto comprensivo 10 dove il preside Michele Iuliano è stato informato dei segni rossi comparsi sul volto di suoi alunni. "Siamo intervenuti subito – spiega il dirigente scolastico –. Le insegnanti ne hanno parlato in classe, sottolineando come questo sia un episodio di autolesionismo". Dialogare, riflettere con gli studenti "per fargli comprendere la pericolosità di certe azioni", ricorda il preside il cui comprensivo ha molti progetti sull’educazione ai social: "Siamo sempre pronti a intervenire".

Viaggia su TikTok la ‘cicatrice francese’: il fenomeno consiste nel condividere tutorial che insegnano come autoinfliggersi la tumefazione rossa (si prende tra due dita la guancia e la si stringe fino a creare un ematoma di colore rosso). Da qui i reel (nome con cui si indicano i video che vengono condivisi sui social , ndr ) in cui i ragazzi o le ragazze mostrano orgogliosi il segno rosso, in alcuni casi addirittura più segni trasformando la guancia in un enorme ematoma rosso fuoco. Ma ci sono anche video in cui ragazzi spiegano come disegnarsi sul volto il tratto rosso. Un segno distintivo come i criminali.

In rete si fa addirittura risalire l’origine del segno rosso alla storica gang dei ‘Tontons Macoutes’: nome popolare dei Volontaires de la sécurité nationale, la milizia personale creata dal dittatore haitiano François Duvalier che era solita sfoggiare volti pieni di cicatrici come segno di orgoglio e forza bruta. Oggi la cicatrice francese, ieri la Blue Whale Challenge che ha portato anche a suicidi.

«È una condotta sciocca che vive nell’emulazione", commenta il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi che sta monitorando la situazione per ora circoscritta. "È bene che le scuole controllino, questa situazione va affrontata in modo ponderato". E gli istituti comprensivi controllano eccome. "Ho segnalato alle referenti di plesso il fenomeno, siamo sempre in allerta" confidano le due presidi Maria Rosaria Moscatiello del comprensivo 3 e Ombretta Pavoni del comprensivo 21 le cui scuole non mancano di corsi sull’educazione ai social.

Docenti sempre in prima linea a cogliere segnali per intervenire in termini educativi. Come del resto hanno fatto Filomena Massaro, dirigente del comprensivo 12 e Maria Masini, dirigente del comprensivo di Molinella, non appena le loro docenti le hanno informate di quello che stava accadendo. Entrambe hanno acceso il computer e allertato le famiglie. "Il senso – analizza Massaro – della mia comunicazione è stato: ‘Noi come scuola vigiliamo, ma anche voi famiglie dovete vigilare’. Su TikTok i ragazzi ci vanno quando sono fuori da qui. Noi in classe vediamo le conseguenze di quel momento. Gli insegnanti sono allenati a intercettare queste situazioni. Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale: il patto scuola-famiglia nella relazione educativa è imprescindibile. Siamo le due facce della stessa medaglia. Dobbiamo procedere insieme, dialogando".