Ciclabile Bassi-Mengoli. Sit-in dei cittadini infuriati: "Il sindaco ci incontri"

Sit-in ieri pomeriggio nelle vie Laura Bassi e Mengoli, con una settantina di persone che si sono ritrovate per dire ‘no’ alla nuova ciclabile disegnata sulla carreggiata. La pista prima era sul marciapiede, e i lavori avevano fatto saltare un bel po’ di parcheggi. Adesso ciclabile sulla carreggiata e parcheggi ancora tagliati e "recuperati chissà dove": un bel po’ di residenti sono arrabbiati. "C’è un evidente problema di sicurezza, un sacco di mamme ci raccontano che non riescono più a portare i bimbi a scuola in bici – racconta Nicola Stanzani, tra gli ispiratori del sit-in e consigliere comunale di Forza Italia –. L’assessora Orioli riceva i cittadini, senza parcheggi e con la ciclabile messa così la mobilità è compromessa. Peraltro, ora bisogna parcheggiare lontanissimo e per le donne è un bel problema farsi poi la strada al buio". Previsto una sorta di ‘mail bombing’ diretto al sindaco Matteo Lepore, che durante questa settimana stazionerà al quartiere. "Stanno facendo di tutto per togliere alle persone la voglia di usare l’auto. Che però serve, basta battaglie soltanto ideologiche", chiosa Stanzani.

Ieri con i cittadini c’era anche Stefano Cavedagna (FdI): "I residenti, che abbiamo ascoltato, chiedono di ripristinare la viabilità precedente e non togliere parcheggi. Si tratterebbe di una perdita di ben 50 posti auto. C’è stata anche una petizione dei cittadini che hanno raccolto quasi 400 firme. Lepore in questa settimana è in quartiere Santo Stefano: li incontri".