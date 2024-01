Ciclabile Castel San Pietro-Ozzano. Il percorso aprirà tra un mese

Sarà percorribile entro fine febbraio la ciclopedonale che collegherà Osteria Grande con Ozzano. "Finalmente", si lascia scappare l’assessore Giuliano Giordani, che ha seguito passo passo le complicate vicissitudini di un’opera che, non nasconde e non ha nascosto neppure il sindaco Tinti nelle passate settimane facendo il bilancio del suo secondo mandato a pochi mesi dalla sua scadenza, è in grave ritardo, ma che ora è finalmente vicina al traguardo.

"Entro oggi verrà completato il tratto all’altezza di San Niccolò di Varignana, poi si proseguirà con le altre opere mancanti. Quando sarà pronta? Se parliamo di percorribilità la ciclopedonale lo sarà a strettissimo giro di posta, poi appena ci saranno giorni miti verrà stesso il tappetino di tintura. Questa volta ci siamo", sospira senza nascondere una certa soddisfazione per essersi messo alle spalle il periodo più complicato. In queste ultime settimane, aggiunge l’assessore, "si è lavorato per lo spostamento dell’isola dei cassonetti dal lato sud a quello nord della via Emilia che verrà completato in questi giorni, poi sono stati fatti gli scoli e i cordoli di protezione per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, separando la carreggiata dell’Emilia dalla pista".

Tra gli ultimi interventi che verranno eseguiti c’è il guard rail di protezione nel tratto che dalla frazione porta ad Ozzano dell’Emilia, all’altezza del ponte sul Quaderna. Uno di quei lavori, ricorda Giordani, "che abbiamo dovuto cambiare in corso d’opera perché in quel tratto che precede e che supera il ponte in un primo momento sembrava bastasse un cordolo, poi Anas ci ha richiesto di posizionare un guard rail, cambiamento che ha gioco forza mutato anche le misure che erano state stabilite nei primi progetti, costringendoci ad un ritocco del progetto stesso". Di fatto, preannuncia Giordani, "se non ci saranno particolari problemi entro fine febbraio la ciclopedonale sarà finita e percorribile. L’inaugurazione? Quello lo stabiliremo nelle prossime settimane, ma potremmo anche decidere di spostarla nei mesi a venire, magari appena il tempo si farà più clemente, con l’arrivo della primavera. Vedremo. L’importante è che finalmente la ciclopedonale sia a disposizione dei cittadini che l’hanno pazientemente attesa".