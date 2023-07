Ciclabile Osteria Grande-Ozzano, Castel San Pietro: riapre il cantiere

Messi in archivio i mesi di stop, sono ripartiti i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale lungo la via Emilia che va da Osteria Grande a Ozzano. Il Comune, costretto ad una lunga fermata per via del ritrovamento di resti archeologici all’altezza di San Nicolò, ha riavviato i lavori da piazza XX Settembre.

L’assessore ai Lavori Pubblici Giuliano Giordani aggiunge che "nel frattempo sono iniziati i lavori anche nell’area di parcheggio davanti alle Poste di Osteria Grande, sul lato nord della via Emilia, che come indicato nel progetto diventerà un ‘salotto urbano’. Limitando lo spazio destinato alla sosta delle automobili, l’area sarà infatti riorganizzata e trasformata in un luogo attrezzato ed ombreggiato".

La pista ciclopedonale da Osteria Grande a Ozzano ha lunghezza complessiva di 1.800 metri, con inizio dall’intersezione semaforizzata tra le vie Emilia e S. Giorgio, e termine dopo l’intersezione della via Emilia con la via Villalunga. L’opera è finanziata con un importo di circa 950mila euro dal Bando Periferie e fa parte della Bicipolitana.