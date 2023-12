Ciclabile Persiceto-Sant’Agata. Avanti col progetto esecutivo

Non si arresta la progettazione della pista ciclabile di collegamento tra San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata, lungo via Modena. Recentemente è stato approvato il progetto definitivo per la pista ciclabile che collegherà i due comuni. Ed è ora in corso la progettazione esecutiva che terminerà a breve con l’approvazione del progetto. L’importo complessivo dei lavori, già finanziato, sarà di poco più di 2.800.000 euro: 1.400.000 euro a carico della Città metropolitana di Bologna, 865.156 euro a carico del Comune di Persiceto e 560.000 euro a carico del Comune di Sant’Agata.

"Persiceto – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti –, in qualità di ente capofila, effettuerà l’approvazione del progetto esecutivo e la gara per l’affidamento dei lavori di esecuzione e collaudo. La scelta di realizzare il collegamento ciclabile lungo via Modena, invece che su via San Bernardino o via Montirone, è stata motivata anche dall’inserimento di quest’opera nell’ambito del più ampio contesto del Pums - Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana". La pista ciclabile Persiceto - Sant’Agata costituirà infatti un tratto della linea 13 della Bicipolitana bolognese che collegherà Modena, Nonantola, Sant’Agata, Persiceto, Sala, Calderara, Trebbo di Reno, Corticella, Castenaso. E che intersecherà altre linee che raggiungono il centro di Bologna ed altri centri abitati, nonché la Ciclovia del Reno, che porterà da Bologna alla riviera adriatica.

"La realizzazione del tratto Sant’Agata - Persiceto – aggiunge Pellegatti – ha una previsione di completamento in 13 mesi. Prossimamente la viabilità lungo via Modena cambierà anche con l’inserimento di due rotatorie, per cui è attualmente in corso la procedura di affidamento dell’incarico di progettazione. Le due nuove rotonde sono previste all’intersezione con circonvallazione Liberazione e via della Repubblica, con lo scopo di aumentare la sicurezza di questi incroci".

p. l. t.