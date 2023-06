Ciclabile rossa, non convince le Belle Arti di Bologna

Bologna, 30 giugno 2023 – Ieri il web si è scatenato: meme, video, sopralluoghi, post imbufaliti, post estasiati. La ciclabile di via Saragozza ritinteggiata ha spaccato in due la città. Ha anche sollevato alcuni dubbi sulla tonalità di colore usata per tracciarla, con gli operai che di prima mattina e con olio di gomito hanno solcato la strada con un rosso molto acceso.

A una prima analisi, decisamente più acceso del solito rosso utilizzato in città per segnalare anche gli attraversamenti pedonali. Interpellata, la sovrintendente Francesca Tomba ha fatto il punto della situazione. "Una richiesta di autorizzazione non ci è pervenuta, ma solitamente non è necessaria se parliamo di interventi ordinari sulla segnaletica, come le strisce pedonali o gli stop, per fare due esempi. Il Comune in questi casi può operare, per così dire, in autonomia – ha spiegato Tomba –. In questo caso però, guardando le prime immagini e le foto della ciclabile di via Saragozza, quel rosso ci è sembrato molto acceso. Un funzionario di zona si sta mettendo in contatto con il Comune per capire, ci sarà un’interlocuzione. Certo – ha concluso la sovrintendente –, può anche darsi che il colore della ciclabile poi viri, del resto lo stanno ancora stendendo".

Ieri a esultare era stata la Consulta della bicicletta. "È una scelta che finalmente ci avvicina alle migliori esperienze europee: la colorazione rossa delle intere corsie ciclabili, oltre che degli attraversamenti, è infatti un espediente utilizzato in tutta Europa, che le rende più riconoscibili e induce a un maggior rispetto da parte degli altri utenti della strada, sia nella circolazione che nella sosta", ha spiegato il presidente Fabio Bettani. Di tutt’altro avviso l’opposizione. "Credere di risolvere il problema della pericolosità di alcune corsie ciclabili pitturando di rosso laddove c’erano delle strisce bianche, non fa altro che confermare quello che dicevamo da subito, la corsia ciclabile di Saragozza, quella di Andea Costa e di molte altre vie in città, sono pericolose – attacca il gruppo consiliare di FdI –. Peraltro la corsia ciclabile, da Codice della strada, può essere invasa anche dai mezzi a motore, mentre così sembra che sia esclusivamente per bici, generando ulteriore confusione. Il Comune ha chiesto l’autorizzazione alla Sovrintendenza?". Molto critica anche la Lega. "Appare più il tappeto rosso di un red carpet che un modo per mettere in sicurezza biciclette e ciclisti – ha ironizzato Giulio Venturi –. Cosa ne pensano le Belle arti che un paio di anni fa erano restie a far realizzare uno scivolo per disabili in piazza Maggiore? Non sarebbe meglio progettare le ciclabili dove c’è effettivamente spazio e metterle in sede protetta?".