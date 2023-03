Ciclabile, scoppia il caso Centrodestra all’attacco "Progetto sbagliato"

Il nuovo fermo della ciclopedonale Osteria Grande–Ozzano dell’Emilia scatena la minoranza. Dopo la notizia ufficializzata ieri dal vicesindaco Andrea Bondi del ritrovamento di un reperto archeologico che ha bloccato nuovamente i lavori della ciclopedonale a ovest del capoluogo, la consigliera comunale di Prima Castello Elena Roncassaglia passa al contrattacco criticando sia i tempi che il progetto stesso deciso dal Comune. "A distanza di sei anni la situazione è sotto gli occhi di tutti: su un progetto si lavora a singhiozzo, l’altro non è neppure cominciato".

A proposito di progetto complessivo, poi, secondo la consigliera di Prima Castello "si poteva studiare tutt’altro percorso, nella parte alta della frazione e non a ridosso della via Emilia.

Un altro tema importante: i costi. "Sei anni di ritardo per una ciclopedonale e sette se tutto va bene per quella verso Toscanella neppure iniziata significa scontrarsi anche con il problema dell’aumento delle materie prime. Ne è un esempio l’Arena. Con i fondi regionali, dati gli slittamenti, ora dal progetto originale verranno stralciati diversi lavori che non riuscirebbero a essere coperti dal denaro disponibile – conclude Roncassaglia –. Lo stesso vale per le ciclopedonali.

Più si va avanti e più per completare le opere non basteranno i fondi regionali ma si dovrà attingere alle casse comunali. Questo non è altro che il risultato di lavori che vengono fatti senza mai rispettare il cronoprogramma prefissato".