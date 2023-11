Ciclabile in via Mengoli, la Consulta della bicicletta: “Così cittadini più sicuri”

Bologna, 23 novembre 2023 – La Consulta della Bicicletta torna a parlare delle corsie ciclabili nelle vie Mengoli e Laura Bassi, dopo l’ultimo consiglio aperto di quartiere (congiunto tra San Donato-San Vitale e Santo Stefano), che aveva sollevato alcune polemiche.

"Molti cittadini che sono intervenuti ci hanno raccontato di sentirsi più sicuri con le nuove ciclabili – commenta il presidente della consulta Fabio Bettani –. Per tante persone la situazione è migliorata visto che prima, quando la pista era sul marciapiedi, si trovavano a che fare con pedoni, cani al guinzaglio, passeggini e quant’altro. Lo spazio riservato alle auto, con le due corsie sulla carreggiata e gli stalli per parcheggiare su entrambi i lati, è di 13 metri. Lo spazio per i ciclisti? Non più di un metro e mezzo”.

L’altro tema riguarda quello dei parcheggi, o meglio l’intervento ‘compensativo’ con cui la giunta potrebbe intervenire per dare più garanzie a chi vuole parcheggiare, ma non trova posto: una quarantina sono stati rimossi per far spazio alle nuove piste, con l'assessore Valentina Orioli ha assicurato di voler recuperare diversi posti “trasformando il 25% delle strisce blu” in stalli riservati ai residenti (quindi bianchi).

"Forse è sembrato che il tema principale del consiglio di quartiere fosse quello dei parcheggi, ma non è così – incalza ancora Bettani –. Eppure durante la seduta sono state mostrate delle slide in cui si parla di un centinaio di strisce blu riconvertite in bianche nel quadrante Mengoli e 200 nel quadrante Laura Bassi”.

Diversi cittadini aderenti al comitato ‘Bologna vuole vivere’ – che ha raccolto già oltre 800 firme contro il progetto delle nuove corsie – avevano invece lamentato la scarsità di parcheggi e solo qualche decina di nuove conversioni in strisce bianche, che in ogni caso “non risolvono il problema”.

"Il problema parcheggi è innegabile, così come è chiaro che lo spazio pubblico sia finito – conclude Bettani –. La verità è che dobbiamo trovare il miglior compromesso possibile tra le varie esigenze”.