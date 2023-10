Ciclabili in via Mengoli e Laura Bassi. L’idea: riutilizzare il marciapiede

Le ciclabili della discordia continua a tenere banco. Tanto da spingere il Comune verso un possibile cambio di rotta. Nelle vie Mengoli e Laura Bassi Veratti, i cittadini sembrano sempre più infuriati per le nuove corsie sulla carreggiata, tanto da scrivere una lettera aperta al sindaco: "Si sta condizionando pesantemente la nostra vita – si legge –. Una cittadinanza matura e consapevole non si stanca di auspicare e chiedere più sicurezza nelle strade e più sensibilità ecologica, ma si trova totalmente scollegata da un’amministrazione che agisce imponendo decisioni e modelli ‘preconfezionati’". Le richieste dei bolognesi sono diverse: dal rischio di incidenti (pochi giorni fa un ciclista è caduto proprio in via Mengoli) alla riduzione dei parcheggi, fino al tema del passaggio dei mezzi di soccorso.

Ma non solo, perché i residenti in zona hanno scritto anche in forma privata a Lepore, ottenendo risposta. Dal sindaco sembra arrivata un’apertura: "Abbiamo incontrato i cittadini, manifestando la nostra disponibilità a ragionare su eventuali criticità: stiamo valutando la possibilità di ripristinare l’uso ciclabile dei marciapiedi, dedicato a chi usa la bici per passeggio, fermo restando l’impianto generale del Biciplan – scrive Lepore a una residente –. Confermo, inoltre, che siamo impegnati sulla possibilità di recuperare ulteriori stalli di sosta". Tradotto: potrebbe rispuntare una corsia anche sul passaggio ora usato esclusivamente dai pedoni, senza dover necessariamente eliminare quella sulla carreggiata.

Sul tema sono attivi i consiglieri di Forza Italia Nicola Stanzani, in Comune, e Maria Chiara Casadio, in quartiere Santo Stefano. "Sono stata contattata e fermata per strada da centinaia di residenti di via Laura Bassi e via Mengoli: sono tutti fortemente preoccupati per il pesante cambiamento di vita procuratogli da queste modifiche e dalla pesantissima perdita di parcheggi", sottolinea Casadio, mentre Stanzani aggiunge: "Quello che sta accadendo sopra la testa dei cittadini riguarda tutta la città: è la scelta di una giunta che intende raggiungere i suoi obiettivi senza curarsi dei bisogni reali delle persone. Bene che queste si inizino a mobilitare, come stanno facendo". Un gruppo di residenti, infatti, si sta organizzando per dare vita a un sito online divulgativo, dove raccogliere tutte le istanze relative al tema delle ciclabili: si chiamerà, con ogni probabilità, ‘Bologna vuole vivere’. "Ci sentiamo presi in giro da una scelta imposta – spiega il portavoce Roberto Anedda –. Ecco perché vogliamo un canale diretto che non si limiti alla nostra zona, ma che coinvolga tutti i bolognesi che vivono problemi simili". Una piattaforma comune, dunque.

Quella delle ciclabili, infatti, non è una questione circoscritta. È il caso anche di viale Oriani, dove da giorni si discute sul tema e dove i cittadini sono arrivati a chiedere un consiglio di Quartiere aperto. "Il problema è che c’è stata un’imposizione, ma mai una condivisione – sferza Andrea Ventura, consigliere di Forza Italia al Santo Stefano –. Non siamo contrari alle piste ciclabili, sia chiaro, ma in questo momento sembra ci sia soltanto una guerra al mezzo privato. Ormai è il caos con tutte queste variazioni e non ci sono più posti auto: io continuo a mettermi nei panni di una mamma che torna tardi la sera dopo il lavoro, e non trova parcheggio. Ecco perché chiediamo un consiglio aperto, per avere finalmente un confronto con la giunta".