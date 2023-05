Ciclista travolto, automobilista ferito

Tragedia della strada ieri a Castelfranco. Un ciclista 71enne, è stato travolto e ucciso da un’auto, condotta da un 46enne di Persiceto, nelle campagne di Castelfranco. Il pensionato è stato colpito dalla Hyundai e proiettato con violenza sull’asfalto. La vettura è invece finita capovolta nel fossato. L’impatto è stato tremendo e per il 71enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno subito soccorso anche l’automobilista, rimasto ferito nello schianto ma fortunatamente non in modo grave. L’uomo è stato poi trasportato a Baggiovara per gli accertamenti sanitari.