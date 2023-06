Ciclista travolto da furgone muore dopo sette giorni

Non ce l’ha fatta il ciclista investito da un furgone la settimana scorsa sulla circonvallazione di San Giovanni in Persiceto. La vittima è Marco Vanzini, 55 anni, di Persiceto, che è morto l’altro ieri all’ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato da circa una settimana e la notizia si è appresa solo ora. Da quanto si è potuto apprendere l’incidente si era verificato sabato scorso 27 maggio nella mattinata intorno alle 8,45, sulla circonvallazione nei pressi di un attraversamento pedonale rialzato. Qui il furgone aveva investito il ciclista. Sul posto era intervenuta una ambulanza del 118 e la polizia locale di Persiceto. I sanitari del pronto soccorso avevano prestato le prime cure a Vanzini e poi lo avevano trasportato in ospedale con la diagnosi di trauma cranico. Mentre la polizia locale si era occupata dei rilievi di rito e della viabilità. Purtroppo per Vanzini le sue condizioni di salute si sono aggravate e venerdì scorso è sopraggiunta la morte.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale che ora si sta occupando di ricostruire con precisione l’investimento. Il conducente del furgone, che si era fermato per prestare i primi soccorsi, ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. E così salgono a due i morti, in pochi giorni, per incidenti verificatisi sulle strade del comune di Persiceto. Martedì scorso era morto sempre all’ospedale Maggiore il 45enne Paolo Cirillo 45 anni, dipendente della Automobili Lamborghini di Sant’Agata e padre di un bimbo di 4 anni. Il sella alla sua moto, lungo via Modena, il 45enne che stava rincasando dal lavoro, era stato investito da un furgone che poi non si era fermato. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Persiceto che si erano occupati di ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente del furgone qualche ora dopo l’incidente si era tuttavia recato nella caserma dell’Arma di Crevalcore dove si era poi costituito. E così facendo aveva evitato l’arresto, perché si era costituito entro le 24 ore, ma è stato indagato per omicidio stradale e per omissione di soccorso.

Pier Luigi Trombetta