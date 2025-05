Ciclisti caduti sui binari del tram, Lepore: “Bisogna evitarli, ma miglioreremo la segnaletica”

Bologna, 7 maggio 2025 - Un modo per non cadere? Non andare sui binari del tram. Parola del sindaco Matteo Lepore a fronte delle diverse segnalazioni di incidenti in via Ugo Bassi, dovuti alla nuova presenza in terra: due solo questa mattina anche se, fa sapere il Comune, non sarebbero state caduti gravi. Diversamente da quella raccontata anche sulle pagine del Carlino della ciclista che ha riportato parecchie fratture e ora sta valutando una richiesta di risarcimento. Le persone coinvolte "per fortuna non si sono fatte niente", ha considerato il sindaco Matteo Lepore a margine della consegna della Turrita d'argento alla Polizia locale del Comune e della Città metropolitana. E se, ha aggiunto, in via Ugo Bassi "miglioreremo la segnaletica”, il primo cittadino ha continuato il ragionamento. "E’ questione di abitudine- ha aggiunto Lepore -. Sapere che ci sono le rotaie e il modo migliore per non cadere è non andarci sopra".

Il tram in via San Felice

Allo stesso tempo, Lepore, ha fatto cenno anche ai lavori del tram avviati da pochi giorni nella zona di porta San Felice e all'impegno che su questo fronte, così come per gli altri cantieri, viene messo in campo dai vigili: "Sappiamo che il traffico ha bisogno di qualche giorno per adattarsi e in questo adattamento c'è anche il grande lavoro che loro fanno". Come raccontato dal Carlino, infatti, la viabilità in questi giorni nella zona della Porta e via Saffi è andata letteralmente in tilt. Una combinazione di cantieri, nel periodo scolastico, che l’Ascom ha definito “la tempesta perfetta”.