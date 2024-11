Ciclisti in bici senza luci nella notte, scattano dodici multe

Dodici ciclisti multati dalla Polizia Locale. A fare il punto, a seguito di un maxi controllo nei pressi del nuovo accesso nord all’Interporto, a San Giorgio di Piano, il comando dell’Unione Reno Galliera: "I nostri agenti, impegnati nel turno serale, hanno proceduto ad effettuare controlli sul rispetto delle norme da parte di ciclisti e utilizzatori di monopattini, anche in virtù della nebbia che in questo periodo riduce notevolmente la visibilità. Sono stati 12 i ciclisti multati per l’utilizzo di mezzi privi di luci e un conducente di monopattino sanzionato per circolazione su strada extraurbana in assenza di pista ciclabile. A tuttiè stata elevata una multa di 26 euro . Seguendo poi quanto previsto da un accordo stipulato con la Regione e l’Osservatorio nel 2018, tutti i ciclisti multati sono stati dotati di kit luci, anteriore e posteriore, al fine di consentire loro il proseguo del tragitto in situazione di maggiore sicurezza".

A parlare della sicurezza per i ciclisti e della necessità che questi si dotino dei dispositivi obbligatori alla circolazione, il presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, Mauro Sorbi: "Negli ultimi giorni l’Istat ha presentato un documento secondo il quale la principale causa di incidenti, per le categorie deboli come i ciclisti, è la distrazione. Vedendo quanto emerso dai controlli fatti sulle strade dell’Unione Reno Galliera convengo che si tratti di un numero elevato di sanzioni che sono state fatte principalmente per tutelare l’utente debole in questione che viaggiava sprovvisto di quanto è obbligatorio per legge per circolare in sicurezza.

Siamo stati noi stessi, come Osservatorio, a fornire i kit che sono stati poi distribuiti dal Comando e sono lieto che questa campagna abbia riscontri che sono a difesa di questa categoria. L’80 per cento degli incidenti avvengono proprio su strade extra urbane dove, purtroppo, l’illuminazione già è scarsa, non ci sono ciclabili e mancano corsie di emergenza. Sia noi che chi sanziona abbiamo il primario obiettivo di educare alla sicurezza stradale. Notiamo che la stessa attenzione, purtroppo, non accade nel capoluogo".

