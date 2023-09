Quattro ciclisti morti in 8 mesi a Bologna: "Serve il sensore angolo cieco per mezzi pesanti"

Bologna, 31 agosto 2023 – Quattro ciclisti morti sulle strade bolognesi nei primi otto mesi di quest’anno. Guardando allo stesso periodo degli anni scorsi, se ne contano 3 nel 2022 e cinque nel 2021. Sempre secondo i dati dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale, le persone che hanno perso la vita in sella alla loro bicicletta per un incidente (finora si registra un solo caso di ciclista morto per caduta autonoma o dopo essere uscito di strada) rientrano, per due episodi, nella fascia che arriva fino ai 29 anni di età; un caso è invece nel range che va dai 30 ai 59 anni, infine l’ultima vittima si tratta di una persona di oltre 60 anni.

"Sarebbe opportuno – dichiara il presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi – che gli enti locali obbligassero i mezzi pesanti in primis, ma anche furgoni a dotarsi del sensore ’angolo cieco’. Si tratta di uno strumento radar, del costo di circa 150 euro, collocato sul paraurti che esplora in continuazione l’area a rischio e accende una spia luminosa sullo specchietto esterno quando individua un veicolo". Uno strumento che, grazie a una direttiva europea, imporrà, a partire dal 2024, a tutti i mezzi pesanti di nuova omologazione il montaggio di sistemi di assistenza alla guida che monitorino gli ’angoli ciechi’, riducendo così il rischio di investire pedoni o ciclisti al momento della svolta.

“Oltre a questo – continua Sorbi – sarebbe importante che aumentassero le cosiddette ’case avanzate’. In sostanza si tratta di una ‘linea di arresto’ per le biciclette in posizione avanzata rispetto a tutti gli altri veicoli. Può essere realizzata nelle intersezioni semaforiche, lungo le strade con velocità consentita inferiore a 50 km/h ed è posta a una distanza di tre metri dalla linea di arresto prevista per gli altri veicoli". Si tratta di strumenti che, come nel caso della tragedia di Milano dove ha perso la vita la ciclista ventottenne Francesca Quaglia, travolta e uccisa da un camion che aveva ripreso la marcia dopo il verde al semaforo, avrebbero potuto salvarle la vita.