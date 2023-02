Ciclo d’incontri sulla musica Sei appuntamenti a Decima

Da martedì al 2 maggio la biblioteca Pettazzoni, di San Matteo della Decima propone "The cult of personality", un ciclo di sei incontri a cura di Jacopo Robba, rivolto agli amanti della musica dai 12 anni in su. Gli incontri si terranno di martedì alle 17, al primo piano del Centro civico di Decima (via Cento 158a). E’ richiesta la prenotazione. Questi i primi appuntamenti in programma: 21 febbraio, "Neo-soul, quando il jazz incontra l’hip-hop e le influenze della black music nasce la musica colta del nuovo millennio", 7 marzo, "MTV unplugged, il format musicale più famoso degli anni ‘90, dal primissimo show fino al declino" con visione di video, 21 marzo, "The dark side of italian music: alla scoperta delle band underground italiane" Informazioni e iscrizioni: tel. 051.6812061, [email protected]