Ciclopedonale avanti tutta Trovato l’accordo con l’Anas per la sicurezza sul Quaderna

A passo lento, ma si procede. La ciclopedonale che collegherà Osteria Grande con Ozzano dell’Emilia ha visto la ripartenza dei lavori dopo il periodo delle festività natalizie in questi ultimi giorni. Tutto fermo, si potrebbe dire immobile, riguardo invece all’altro tratto di ciclopedonale, quella che dal capoluogo raggiungerà Toscanella di Dozza. Una partita complicata, quest’ultimo, e non lo nasconde il Vicesindaco Andrea Bondi.

"Resta aperta la fase dei colloqui con Anas (proprietaria della statale, ndr), ci siamo sentiti anche nelle ultime settimane. Le problematiche da risolvere sono diverse, considerando che sostanzialmente la ciclopedonale insisterà a fianco dell’Emilia pressoché per tutto il percorso". Il tema, dunque, è quello della necessità di garantire a ciclisti e pedoni la massima sicurezza, tema sul quale si sollevò un problema anche riguardo alla ciclopedonale che invece sta procedendo, quella Osteria Grande-Ozzano dell’Emilia. Anas, infatti, dopo una prima approvazione del progetto presentato dal Comune, a seguito di un cambio dei vertici dirigenziali bloccò il tratto del ponte sul Quaderna, chiedendo appunto una maggior messa in sicurezza di quelle poche decine di metri. Ora, a tal proposito, è stata trovata una quadra definitiva, annuncia Bondi. "Con Anas è stato trovato l’accordo su come realizzare quel tratto di ciclopedonale. La soluzione definitiva prevede una modifica del guard rail, modifica che consentirà, con una diversa occupazione degli spazi rispetto al progetto originale, di avere la sicurezza massima per ciclisti e pedoni".

L’accordo sul breve tratto in questione mette dunque al riparo da nuove fermate dei lavori, che proseguiranno secondo un ordine così stabilito. "L’obiettivo è di concludere il tratto tra Osteria Grande e San Nicolò, poi si proseguirà concludendo l’opera nel tratto verso Ozzano dell’Emilia". Assieme all’intervento legato al vero e proprio percorso, altri lavori sono previsti in quelli che sono stati definiti i punti di interesse, ovvero piazzole intermedie sul percorso che verranno sistemate e arredate.

Claudio Bolognesi