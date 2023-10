Cicloturismo: E-bike Tour tra Ozzano e Loiano

La via Flaminia Minor, la via Mater Dei e la via del Fantini – tre percorsi nati come itinerari escursionistici per camminatori – sono ora percorribili anche in mountain-bike. In particolare, l’itinerario della ‘Ciclovia delle valli bolognesi’ è dedicato alle mountain bike elettriche e mette in collegamento i tre percorsi, valorizzando le attrazioni del territorio in chiave cicloturistica. Il percorso è parte del programma turistico di promozione locale ed è nato dalla volontà dell’unione Savena-Idice e in collaborazione con ItinerAria srl. "Il tragitto è lungo circa 150 chilometri di cui oltre il 33% su sterrato, con un dislivello totale di 3.460 metri ed è suddiviso in tre tappe – dice Gianguido Flammini, tecnico di ItinerAria –. La prima parte di 48 chilometri va da Ozzano a Monterenzio, con un dislivello di 1.220 metri. Si prosegue per 44 chilometri fino a Loiano (1.620 metri il dislivello) e poi, da lì, si percorrono i 56 chilometri e i 670 metri di dislivello che riportano a Ozzano. Le distanze sono tutte compatibili con la durata di una batteria".

Flammini sottolinea che "l’alluvione di maggio ha complicato i lavori. Ad oggi il tratto risulta del tutto percorribile tranne in una piccola parte della via Mater Dei, ma questo problema sarà risolto a breve". La ciclovia è già percorribile e sarà presentata a tutti il 5 novembre con ritrovo a Loiano alle 9 davanti al municipio di via Roma 55 e con partenza ale 9,30. Itineraria condurrà i partecipanti in un tour lungo 30 chilometri, per alcuni dei luoghi simbolo delle vie coinvolte. "Un progetto rivolto agli appassionati, che promuove il nostro turismo lento e accompagna la volontà di voler favorire gli operatori economici dell’appennino", sottolinea Viviana Boracci, direttrice dell’unione comuni Savena – Idice.

Giovanni Di Caprio