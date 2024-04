Cicloturismo, la kermesse apre al pubblico. Oggi e domani gli appassionati al DumBo

Oggi e domani apre al pubblico al DumBO la Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, azienda specializzata nella comunicazione e promozione delle economie della bicicletta. Giunta alla terza edizione, la Fiera del Cicloturismo si conferma un punto di riferimento per il settore del turismo attivo nazionale e internazionale.

La Fiera del Cicloturismo è il più grande evento in Italia interamente dedicato a chi è alla ricerca della propria prima esperienza o della prossima avventura a pedali. In Italia sono oltre 56 milioni i cicloturisti, il 6,7% delle presenze complessive registrate nel Paese. Il cicloturismo ha avuto un impatto diretto sull’economia italiana di oltre 5,5 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 35% sul 2022 e del 19% sul 2019 (4,6 miliardi). Lo rivela la 4a edizione del Rapporto "Viaggiare con la bici 2024", realizzato da Isnart e Legambiente in collaborazione con Bikenomist, e presentata ieri alla

Fiera.

Oggi e domani, la Fiera apre le porte al pubblico (sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 17). L’accesso è gratuito, ma è richiesta la registrazione sul sito.

Oltre 80 destinazioni e 20 produttori di biciclette e accessori per il cicloturismo in vetrina. Tra le mete che si potranno incontrare, dall’Italia e dal mondo, ci saranno Spagna, Portogallo, Turchia, Fiandre, Croazia, Belgio, Giordania, Regione Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana e Friuli Venezia Giulia e molte altre destinazioni che hanno puntato al turismo attivo. Tra i brand del settore bici e servizi ci saranno Shimano, Canyon, Gazelle, Ducati, Bergamont, Brn, Repower e altri.