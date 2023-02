Ciclovia, alberi abbattuti: via alle indagini

Città metropolitana e Comune di Sala Bolognese si sono incontrati ieri mattina per condividere il percorso da avviare insieme alle forze dell’ordine e ad altri eventuali soggetti coinvolti, con l’obiettivo di individuare i responsabili del danno ambientale procurato in seguito all’abbattimento abusivo di alberi avvenuto nei giorni scorsi lungo un tratto di Ciclovia del Sole.

"A seguito delle vicende dei giorni scorsi, avevo chiesto all’avvocatura metropolitana che segue il Comune di Sala Bolognese un incontro urgente – afferma il sindaco Emanuele Bassi (nella foto) – e nell’occasione si è concordato il percorso giuridico per accertare le responsabilità e le conseguenti sanzioni". "Intendiamo procedere insieme – conferma Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla Mobilità ciclistica – Siamo in prima linea contro chi non rispetta il patrimonio ambientale".

Intanto, i consiglieri metropolitani Diego Baccilieri, Angela Bertoni ed Alessandro Santoni di Uniti per l’alternativa preannunciano un’interrogazione sull’accaduto e si chiedono "come sia potuto accadere un accesso non consentito ed addirittura con ruspe ed altri mezzi meccanizzatati".