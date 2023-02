Ciclovia del Sole, ecco i nuovi ambasciatori

Le nuove vetrofanie della Ciclovia del Sole 2023 sono state consegnate durante un incontro con i sottoscrittori persicetani della Carta dei Servizi, gestori di strutture ricettive e ristorative. Oltre ai sottoscrittori per l’occasione sono intervenuti Linda Cavicchi di Sustenia, Maura Pagnoni, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Persiceto e il sindaco Lorenzo Pellegatti. Dopo il benvenuto istituzionale da parte del sindaco Lorenzo Pellegatti e dell’assessore a Cultura e Turismo Maura Pagnoni, Linda Cavicchi di Sustenia ha consegnato ufficialmente le nuove vetrofanie ai 25 sottoscrittori persicetani della Carta dei Servizi della Ciclovia gestori di strutture ricettive e ristorative.

Chi ha un’impresa di questa tipologia sulla Ciclovia del Sole, entro un raggio di 10 km dal tracciato ufficiale, e vuole aderire gratuitamente può scrivere a [email protected] Per l’occasione sono stati presentati agli intervenuti gli spazi del nuovo Iat Pianura, l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, che viene ospitato presso l’edificio dell’Ex Arte Meccanica di Persiceto. Il nuovo sportello è pensato per fornire informazioni e servizi ai turisti che arrivano a Persiceto percorrendo la Ciclovia del Sole, ma più in generale si proporrà come vetrina della Pianura bolognese rispetto a posti da visitare, manifestazioni e appuntamenti culturali, luoghi di divertimento per bambini, ristorazione, trasporti e possibilità di noleggi. Oltre al Comune di Persiceto, aderiscono infatti al servizio anche i Comuni di Anzola, Crevalcore, Sant’Agata, Budrio e quelli dell’Unione Reno-Galliera.

In particolare, oltre alla distribuzione di materiale informativo e all’assistenza diretta al turista, con indicazioni su come muoversi e su come organizzare il proprio tempo di visita e permanenza, vi sarà la possibilità di prenotare la partecipazione a eventi e visite guidate e quella di verificare la disponibilità presso le strutture ricettive. Questo nuovo servizio di accoglienza turistica opererà in stretta collaborazione con la rete di promozione territoriale coordinata dalla Città Metropolitana di Bologna, che comprende Destinazione Turistica Bologna-Modena, Bologna Welcome e sportello ExtraBo.

Zoe Pederzini