Ciclovia del Sole, prende vita il nuovo tratto

Prima presentazione pubblica, oggi alle 18 alla Casa della conoscenza di Casalecchio, per il progetto di Ciclovia del Sole nel tratto compreso tra Casalecchio, Sasso e Marzabotto, i cui lavori potrebbero partire già quest’anno. A seguito del finanziamento ministeriale per la realizzazione di questo lotto, la Città metropolitana ha affidato l’incarico per l’aggiornamento del piano di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza del tratto di Ciclovia del Sole tra Casalecchio e Marzabotto. Lo studio di progettazione capogruppo impegnato in questa progettazione, la ‘Fahre associati’ ha avviato un percorso partecipativo che coinvolge Comuni, enti, associazioni del territorio e cittadini interessati dal passaggio del tracciato.

Così stasera, dopo il saluto del sindaco Bosso e della consigliera Simona Larghetti, i tecnici illustreranno il dettaglio del progetto definitivo del cosiddetto primo lotto prioritario che fa parte del tragitto ciclabile tra Verona-Bologna-Firenze che si sviluppa lungo l’Eurovelo 7, e che nel tratto bolognese coinvolge sei comuni per una lunghezza totale di circa 19 chilometri.

Gli interventi, finanziati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prevedono sia nuove realizzazioni sia la riqualificazione di tratte ciclabili esistenti, per un importo complessivo di 5,1 milioni di euro, e prevedono opere realizzate in particolare sul collegamento tra il Parco Talon di Casalecchio e Sasso Marconi, fino al tratto già esistente di Marzabotto. Si tratta di segmenti lunghi rispettivamente tre, dieci e un chilometro.

La progettazione, come aveva chiarito Città Metropolitana, dovrà recepire e sviluppare importanti evoluzioni migliorative del tracciato rispetto all’iniziale progetto di fattibilità: in particolare l’opportunità di utilizzare, riqualificandola, la strada privata esistente lungo il Reno tra Casalecchio e Sasso Marconi, e la viabilità di accesso al palazzo De’ Rossi. Sempre oggi è prevista la presentazione del progetto "RI-ciclo" elaborato dal Comune di Casalecchio e finanziato dai fondi Pnrr.

