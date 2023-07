Cierrebi abbandonato, Begaj (Coalizione Civica) sostiene il comitato 'Salviamo il Cierrebi'

"Una vergogna che il Cierrebi sia ancora chiuso. Per anni ci sono stati lenti aggiornamenti. Ma vederlo abbandonato dal 2019, grida vendetta". Detjon Begaj (foto), consigliere di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza, dà supporto al comitato ’Salviamo il Cierrebi’ che per riaprire il centro sportivo di via Marzabotto ha già raccolto quasi 3mila firme. Il consigliere si fa promotore sul Comune: "Faccia pressing affinché i tempi della trattativa con i spagnoli di Go-Fit vengano rispettati". Da qui, come chiesto dall’amministrazione su ex caserme e aree dismesse, il consigliere propone di premere sugli usi temporanei di almeno una parte del Cierrebi "che deve tornare nelle disponibiità dei cittadini". Una necessità che vale anche per le ex caserme, come la Masini (occupata da attivisti vicini a Làbas) per la quale Coalizione civica nello scorso mandato (era all’opposizione, ndr) non votò il protocollo con Cassa depositi e prestiti. "Se verranno approvati gli usi temporanei della struttura, devono essere sociali", sostiene Begaj. E dice ’no’ "a un altro sgombero che riaprirebbe una ferita per la città". Per il resto, plaude al lavoro della giunta sulla rigenerazione urbana. "Lo dimostra il piano casa votato in consiglio che punta a riqualificare l’esistente e a far sì che Bologna non sia una città solo per ricchi".

ros. carb.