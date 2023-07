Cierrebi, c’è uno spiraglio Primo passo di Go Fit

Qualcosa si muove. Dopo anni di immobilismo e quasi 3mila firme per farlo rinascere, ancora non si aprono i cancelli dell’ex Cierrebi di via Marzabotto, chiuso dal 2019, ma almeno la spagnola Go Fit ha fatto un passo in avanti, con la richiesta di un parere di prefattibilità al Comune per un intervento edilizio da svolgersi nell’area dell’ex centro sportivo. Una richiesta inviata a Palazzo d’Accursio, arrivata a fine marzo, ma che il comitato ‘Salviamo il Cierrebi’, guidato dall’instancabile Vincenzo Donati, ha scoperto ora dopo aver fatto richiesta di accesso agli atti.

Dopo l’accordo preliminare del 2022 in cui la proprietà, il Bologna calcio, ha ceduto a Go Fit il diritto di superficie dell’area dell’ex Cierrebi per 40 anni, non si era mosso granché. Tanto che il comitato ha lanciato una petizione per far riaprire il giardino e recuperare l’impiantistica esistente, non a beneficio solo dei privati proprietari, cosa che la legge sul vincolo cimiteriale non permette, ma nell’interesse pubblico. Da qui, il parere di prefattibilità inviato agli uffici di Palazzo d’Accursio "significa che finalmente qualcosa si sta muovendo, come volevamo", commenta ’Salviamo il Cierrebi’ che auspica che si arrivi "alla migliore scelta possibile nel rispetto dei vincoli di legge e col coinvolgimento della città". Ma non solo. Il comitato fa sapere che gradirebbe l’immediata riapertura dei cancelli del Cierrebi, "come concreto gesto di buona volontà da parte della proprietà e del Comune per i bolognesi che hanno bisogno del verde", ricordando che da 4 anni, "dopo il diniego del Supermercato a cui ci siamo opposti, il centro è stato totalmente chiuso e lasciato in abbandono".

Un abbandono che ha ’obbligato’ i cittadini a fare il pressing degli ultimi mesi, con la petizione da 2.700 firme, che punta a far rinascere almeno in parte il Cierrebi non come "circolo per adulti ricchi", ma come qualcosa "di davvero inclusivo e a vocazione sportiva". L’avvocata Mariangela Balestra, che fa parte di ‘Salviamo il Cierrebi’, fa sapere che Go Fit ha presentato "due progetti a marzo che puntano sostanzialmente a un recupero delle strutture con un aumento delle volumetrie esistenti". La richiesta, nell’attesa che si proceda con un altro passo in avanti, "è che intanto si riaprano i cancelli – insiste Balestra – così da utilizzare almeno i tre campi di tennis e i parcheggi che per la zona sono certamente utili". Nel frattempo, fa sapere Donati, portavoce del comitato, "la mobilitazione continuerà in attesa di atti concreti da parte della proprietà e del Comune".

Rosalba Carbutti