Cierrebi chiuso, la carica dei cittadini: "Restituitelo alla città"

"Cinque anni fa veniva chiuso il Cierrebi, chiediamo che venga posta la parola fine sullo stato di grave abbandono in cui si trova il centro sportivo, diventato zona franca per malintenzionati di ogni genere". È questa la istanza principale dell’associazione ViviAmo Bologna, guidata da Vincenzo Donati, presentata davanti all’ex circolo. Gli spunti e i richiami sono stati numerosi. "Il Bologna calcio si mobiliti per prendersi cura di questo edificio di sua proprietà e chiediamo al Comune di intervenire e, nel caso, di provvedere a un nuovo accordo", continua Donati. ViviAmo Bologna chiede "di poter incontrare il Bfc, affinché diano in concessione l’impianto al Comune, che si incaricherà di metterlo a bando". L’accordo con gli spagnoli di GoFit non soddisfa. Infatti, la visione "più ampia" che, secondo Donati, dovrebbe avere il Comune è "creare una ‘cittadella dello sport’. Una sinergia tra diversi attori, ne beneficerebbe il quartiere".

Intanto è ancora visibile, di fianco all’ex circolo tennis, il cartello che annuncia la Coppa Davis all’Unipol Arena. Sull’evento si è sfogato Andrea Albicini (Salviamo il Cierrebi): "Non si può giocare una competizione così importante in una città che chiude i circoli, invece che valorizzarli. Basta con le speculazioni a danni dei cittadini". Anche la Rete dei Comitati esprime il proprio sostegno al presidio. "Ridare il Cierrebi ai cittadini, da troppi anni è un’area degradata e una ferita per il tessuto urbano e sociale della zona", racconta Andrea De Pasquale, appartenente alla rete dei 15 comitati. Presente all’assemblea anche Claudio Borgatti dell’associazione Venti Pietre. "Dovrebbe essere il Comune a comprare l’ex Cierrebi, o almeno chiedere al Bologna l’uso temporaneo del luogo".

Giovanni Di Caprio