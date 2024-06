Cierrebi, in campo i magistrati. Esposto in Procura dei cittadini. La parola ora passa al giudice

Da anni, il centro sportivo Cierrebi langue chiuso in via Marzabotto. Ma uno zoccolo duro di cittadini non si rassegna: ha portato la questione in Procura e ora la palla è in mano ai giudici. I quali potrebbero pure disporne la riapertura, col Comune a sostenere il gestore privato.

Tutto risale a una convenzione stipulata tra l’amministrazione e gli allora gestori del Cierrebi nel 1985, e mai venuta meno. Nell’esposto presentato da Vincenzo Donati, capofila del comitato ’Salviamo il Cierrebi’ e assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, si ipotizza un’interruzione di pubblico servizio, poiché la struttura, pur privata (dal 2017 è della Bologna Sport City Srl, ora Bfc Real Estate), secondo appunto quella convenzione deve destinare parte dei suoi spazi al pubblico, a prescindere dal gestore. Il pm Augusto Borghini, con la Guardia di finanza, ha però chiesto l’archiviazione: è vero, si dice, la convenzione obbliga a destinare parte della struttura al pubblico, non a tenerla in esercizio. Poi, un centro sportivo "non si qualifica tra i servizi pubblici".

Donati non s’arrende. Il suo avvocato ha già presentato opposizione, ponendo l’accento su una recente pronuncia del Consiglio di Stato che chiarisce come la gestione degli impianti sportivi concretizzi "proprio la concessione di servizio pubblico, rispetto alle quali è essenziale la ’gestione’ del bene e la finalizzazione al pubblico che ne fruisce – illustra l’avvocato Bordoni –. Il reato è integrato dalla prolungata inerzia di chi avrebbe l’obbligo di rendere fruibile la struttura, almeno per la parte destinata al pubblico, ma non lo fa". Da chiarire sarebbero dunque solo le responsabilità: il gestore privato o l’amministrazione, "che non si attiva perché questo stallo antigiuridico venga meno".