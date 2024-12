Cierrebi, prove di rinascita da aprile. Piano di Go-Fit da 20 milioni di euro

Il Cierrebi potrebbe tornare a vivere entro la fine del 2026.

Come? Con un piano dalla portata di venti milioni di euro e con l’approvazione da parte della conferenza dei servizi e del Consiglio comunale del nuovo progetto proposto dalla società spagnola Go-Fit, con l’obiettivo di riqualificare il centro sportivo del quartiere Porto-Saragozza, oggi chiuso e abbandonato. Entro febbraio 2025, palazzo d’Accursio dovrà convalidare la proposta che è un permesso di costruire "rispondendo, oltre ai vincoli cimiteriali, alle esigenze di carattere sportivo, ambientale e di mobilità – commenta l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi –. La richiesta del Comune è sempre stata quella di mantenere lo spazio, di cui c’è bisogno in quella zona, a vocazione sportiva. E il progetto deve garantire il mantenimento dell’area, la sua riqualificazione e alcune caratteristiche fondamentali, come la convenzione a uso pubblico di alcuni spazi". Spazi che verranno o riqualificati o trasformati, facendo partire il cantiere, come da tabella di marcia, ad aprile 2025: l’intero lotto verrà riqualificato, con la manutenzione della palestra del basket coperta e dell’edificio dei locali del custode; verrà demolita e trasformata l’area relativa al padiglione indoor di via Piave, dell’edificio che contiene la piscina scoperta e le gradinate del campo centrale di tennis, realizzando uno stabile nuovo di due piani e uno interrato con la hall.

Ci saranno sale fitness, tre piscine coperte, locali wellness, area ristoro e spogliatoi. Il tutto su settemila metri cubi di volumetria in più. La parte di interrato che collega l’interno del complesso verrà mantenuta ed è prevista anche la realizzazione di una nuova piscina scoperta. È fuori dal centro sportivo che il Comune è riuscito a strappare una novità: una fascia di verde pubblico di 6.672 metri quadrati e un parcheggio pubblico su via Piave che conterà 72 posti auto ombreggiati.

Un intervento "complesso che sta molto a cuore alla città – illustra Li Calzi –. Qualcuno può dire che è passato molto tempo, ma era quello necessario", per garantire la rinascita del Cierrebi, di proprietà del Bologna calcio.

"Abbiamo lavorato un paio d’anni alla definizione di un proposta che tenesse conto degli strumenti urbanistici, del verde e della mobilità dell’area – precisa il direttore generale del Comune Valerio Montalto – e che mantenesse lo spirito dell’area in cui si fa sport. Questo è un progetto green e autonomo a livello energetico. Lavoreremo sulle convenzioni, perché è un intervento che dovrà essere vissuto dai cittadini".

Se la notizia delle finali della Coppa Davis sotto le Torri fa gioire, è sempre il tennis ad alimentare l’attrito tra i comitati e l’amministrazione: "Distruggono un centro tennistico – tuona Andrea Albicini di ’Salviamo il Cierrebi’ –. Mettono solo due campi, distruggendo il centrale da duemila posti. Una presa in giro". Immediata la risposta di Li Calzi: "Nella zona c’è domanda di tennis – risponde l’assessora –, ma non c’è solo quello". Ed è per questo che il progetto andrà nella direzione della "polifunzionalità".