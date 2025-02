Cierrebi, sei anni di stop: "Ci sentiamo ingannati"

"Il grande inganno". Duemila giorni dopo il Cierrebi è ancora chiuso e in stato di "totale abbandono, lasciato in mano ai vandali e alle calamità naturali". A parlare è Vincenzo Donati, presidente ViviAmo Bologna, l’associazione radunatasi ieri mattina davanti ai cancelli dell’ex centro sportivo chiuso dal 2019.

Il presidente del gruppo costituitasi per cercare di far ripartire il centro sportivo critica l’operato dell’amministrazione: "Palazzo d’Accursio ha commesso in questo caso una grave omissione, col vincolo cimiteriale in quest’area non si possono costruire e distruggere palazzine", parla Donati.

Secondo Donati, il "Cierrebi è stato chiuso nel pieno della sua attività, bloccando il servizio di un bene a uso pubblico, come da convenzione stipulata con le istituzioni".

Alla luce di questo "chiediamo le dimissioni dell’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi: sta cancellando la gloriosa storia di questo luogo. L’amministrazione dimostra di badare solo a interessi privati", attacca Andrea Albicini, rappresentante dei soci dell’ex-Cierrebi.

Inoltre Albicini chiede che le istituzioni riprendano in considerazione l’idea di "creare un grosso polo dello sport in sinergia col vicino centro sportivo Corticelli", oppure "investire in quest’area i 40 milioni di euro per la ristrutturazione del Dall’Ara".

In attesa degli iberici della Go Fit, da diversi anni il polo multidisciplinare è al centro del dibattito di cittadini e Comune.

Ed è decisa l’opinione di ViviAmo Bologna riguardo al progetto spagnolo approvato da oltre 20 milioni di euro: "Go Fit? Anche no. Gran parte degli impianti verranno distrutti per fare un centro privato con 72 posti auto", si legge nella nota. Un rifiuto netto che verrà ribadito anche il 4 marzo, quando Li Calzi parlerà ai cittadini del piano ispanico: "Non tolleriamo il mancato rispetto delle norme", chiude la nota dell’associazione. In particolare perché in un periodo in cui il tennis è tornato al centro delle attività bolognesi, "il Comune non può distruggere sette dei nove campi da tennis", lamentano.

Giovanni Di Caprio