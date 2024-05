Cierrebi senza tennis. Il Comune in pressing: "Progetto da rivedere. Servono spazi e campi"

Moroni

Riportare il tennis al Cierrebi. Una missione a colpi di dritto e rovescio, tra Italia e Spagna. Perché i campi di via Marzabotto hanno visto gli scambi dei grandi campioni del passato. Perché lì si teneva la tappa del circuito del circuito Atp, incastonata fra gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Perché Bologna è tornata al centro dell’attenzione internazionale, anche avendo riportato sotto le Torri la Davis Cup dopo 56 anni (peraltro, poi, vinta dalla Nazionale). Perché il movimento del tennis italiano si è risvegliato anche grazie alla magia di Jannik Sinner in un momento a dir poco d’oro. E, allora, se non ora quando, se non qui dove, in un luogo che ha fatto la storia di questo sport locale e nazionale, che sembra non poter essere privato di uno dei suoi pilastri fondamentali. È parso così dalle oltre 100 pagine di dossier inviate dagli spagnoli di Go Fit – che nel 2022 hanno firmato un accordo preliminare per il diritto di superficie – al Comune, tra foto, documenti e rendering. Una palestra da basket coperta, piscine, sale fitness, aree ristoro, un campo da padel e parcheggi. Niente tennis. Una scelta che non ha convinto i bolognesi, sportivi e non, e che ha spinto Palazzo d’Accursio a chiedere di rivedere il progetto, come spiega Roberta Li Calzi.

Assessore, come procede?

"Go Fit ha presentato un progetto che i nostri uffici hanno analizzato. Io, come assessore allo sport, ho valutato il lato sportivo e il cosiddetto uso pubblico, disciplinato da una convenzione, che chiaramente sarà sostituita da un’altra, rinnovata, inerente al nuovo progetto".

Ora che succede?

"Abbiamo incontrato Go Fit, per parlare sia del lato tecnico, che di quello sportivo, insieme con l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani".

Cosa avete detto alla società spagnola?

"Abbiamo chiesto alcune modifiche e integrazioni".

E Go Fit?

"Si è impegnata a rimettere mano al progetto. E a ripresentarlo. Adesso, dal lato sportivo, due cose sono importanti".

Quali?

"In primis, il progetto è un buono, perché mantiene interamente tutta la parte polisportiva come prefigurato dall’amministrazione comunale. Nel disegno, però, non sono previsti spazi dedicati al tennis...".

E questa è la nota dolente.

"Abbiamo chiesto espressamente alla società di inserire nell’attività campi e spazi dedicati, concentrandoci su quelli, appunto, di uso pubblico".

Come sarebbe articolata la nuova struttura?

"Go Fit ha delle aree per il suo core, cioè il fitness e la piscina. Gli spazi ad uso pubblico sono quelli outdoor, esterni, per padel e pallacanestro. È qui che abbiamo chiesto se ci fosse la possibilità di dire la nostra".

Avete specificato altri dettagli?

"Non siamo entrati nel merito tecnico, parlando magari di due o più campi, ma abbiamo detto: decidiamolo insieme. E c’è stata anche un’altra richiesta".

Di che tipo?

"Nella convenzione abbiamo inserito la possibilità di mettere l’impianto a disposizione delle scuole del quartiere, ma anche delle associazioni sportive in orario pomeridiano. Un’apertura assoluta, quindi".

Quanto ci vorrà, ora?

"Entro giugno dovrebbero già arrivare delle risposte dal punto di vista tecnico".

Poi?

"Non è facile fare previsioni. Noi auspichiamo di chiudere la conferenza dei servizi entro l’autunno, in modo da completare il procedimento entro la fine dell’anno e poter iniziare, poi, i lavori".

Con il quartiere, invece, il dialogo come avanza?

"Abbiamo condiviso tutto anche con il sindaco Matteo Lepore: a bocce ferme, quando avremo il progetto completo, faremo un incontro pubblico per illustrarlo nel dettaglio".