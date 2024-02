Cig, Pd in pressing sul ministero

Il Pd di Bologna ’chiama’ il Mimit, il ministero delle Imprese e del made in Italy, affinché "si apra velocemente la procedura di cassa integrazione per garantire un reddito, sicurezza e stabilità economica alle lavoratrici". La segretaria provinciale del Pd, all’indomani della decisione del Tribunale di Bologna che ha dichiarato lo stato d’insolvenza de ‘La Perla Manufacturing’, parla di "un passo avanti significativo nella tutela del patrimonio che La Perla rappresenta, un patrimonio che non esisterebbe senza il contributo fondamentale delle lavoratrici". Da qui, continua la leader dem, "continueremo ad essere al loro fianco, affinché vengano elargiti gli stipendi che devono avere, alle organizzazioni sindacali, alla loro mobilitazione. Seguiremo da vicino gli sviluppi della situazione, con l’obiettivo di garantire giustizia e sostenere, come sempre, le lavoratrici. Grazie alla determinazione dei sindacati e all’efficace azione del tribunale – conclude – confidiamo che questo successo segni l’inizio di una fase di maggiore sicurezza e stabilità per La Perla e le sue lavoratrici".

Sulla stessa linea, il deputato Pd, Andrea De Maria: "Il nuovo passaggio giudiziario su La Perla è positivo. Le possibilità di azione sono ora maggiori. A partire dall’avvio delle procedure per gli ammortizzatori sociali. Le istituzioni siano in campo a fianco dei lavoratori con tutte le iniziative utili".