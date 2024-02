’CiMangio’ è l’app antispreco per prenotare gli alimenti non distribuiti nelle mense

Gli alimenti avanzati dalle mense scolastiche non diventano rifiuti. L’idea di ’CiMangio’ nasce dai Comuni di San Giovanni in Persiceto e Nonantola (Modena), entrambi soci di Matilde Srl a cui è affidato il servizio mensa nelle scuole, e che ha pienamente condiviso e collaborato alla sua realizzazione. Grazie al finanziamento ottenuto dalla partecipazione al bando Atersir, destinato a progetti comunali di riduzione di rifiuti, è stata sviluppata una applicazione, dall’azienda Diapason Digital Srl, per sistemi Android ed Apple, su cui è possibile prenotare gratuitamente gli alimenti non distribuiti alla mensa scolastica, per poi recarsi a ritirarli nella fascia oraria prestabilita. Per utilizzare l’app, sono necessarie credenziali di accesso che vengono rilasciate dai servizi sociali dei due Comuni a nuclei famigliari in stato di fragilità economica e sociale. E che possono trarre beneficio da questa opportunità, non sostitutiva ma in aggiunta alle azioni di sostegno già in essere. Il cibo viene consegnato in contenitori durevoli "a rendere".

"Il nostro Comune – spiega Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Persiceto – ha già avviato da tempo progetti a sostegno del recupero alimentare con l’obiettivo di eliminare gli sprechi e di riutilizzare il cibo soprattutto da parte di nuclei famigliari in stato di fragilità economica e sociale". E continua: "Oltre all’emporio solidale Il Gelso abbiamo attivato anche il progetto Dispensa Solidale in collaborazione con Matilde e ora siamo felici di poter utilizzare l’app CiMangio a favore di alcuni utenti individuati dai nostri servizi sociali".

"Il Comune di Nonantola – afferma Tiziana Baccolini, assessore comunale all’Ambiente – è da sempre impegnato sulla corretta gestione dei rifiuti e ha diversi progetti attivi per la loro riduzione".